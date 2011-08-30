Число жертв урагана «Айрин» в США составляет более 40 человек. Стихия обрушилась на Канаду

Тем временем, число жертв этого урагана в США, по разным данным, составило от 35 до 44 человек. Многие районы восточного побережья страны, пережившие удар стихии, все еще затоплены. В одних только штатах Нью-Джерси, Коннектикут и Нью-Йорк нанесен ущерб домам более трех миллионов человек.
В штате Вермонт произошло самое сильное наводнение за последние несколько десятков лет. Ущерб от удара стихии может составить до 7 миллиардов долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».