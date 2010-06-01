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Число жертв теракта в Ставрополье достигло 8 человек

01 июня 2010 08:30
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Минувшей ночью скончался еще один пострадавший в результате теракта у городского Дома культуры – 18-летний местный житель.Ранены были более 40. Взрыв в центре Ставрополя прогремел 26 мая за 15 минут до начала концерта. Дистанционно сдетонировало взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело. Следствие прорабатывает несколько версий преступления: попытка давления на местную власть, радикальный национализм, вылазка бандитского подполья и коммерческая разборка.
# происшествия

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