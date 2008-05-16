Прямой эфир

Число жертв разрушительного землетрясения в Китае продолжает расти

16 мая 2008 16:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
К настоящему времени количество погибших превысило 22 тысячи. И это далеко не окончательные цифры. Предполагается, что жертв может быть в два раза больше. Спасательная операция в Китае вступила в решающую стадию. Шансы найти живых под обломками минимальны.

Тем временем, страну продолжает сотрясать. Несколькими часами ранее в наиболее пострадавшей от землетрясения провинции Сычуань зафиксировали новые подземные толчки магнитудой почти шесть баллов по шкале Рихтера. Более 4,5 миллионов человек были в срочном порядке эвакуированы. В уезде Лисянь разрушены дороги и телекоммуникации.

Власти опасаются чрезвычайных происшествий на дамбах и других гидротехнических сооружениях и предпринимают все меры, чтобы укрепить их и снизить уровень воды в водохранилище.
# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
15 мая 2008 13:36

Пострадавшим при землетрясении областям Китая грозит затопление

15 мая 2008 08:08

Новые подземные толчки на юго-западе Китая

14 мая 2008 14:44

Количество жертв землетрясения в Китае приближается к 15 тысячам человек