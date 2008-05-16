Число жертв разрушительного землетрясения в Китае продолжает расти

К настоящему времени количество погибших превысило 22 тысячи. И это далеко не окончательные цифры. Предполагается, что жертв может быть в два раза больше. Спасательная операция в Китае вступила в решающую стадию. Шансы найти живых под обломками минимальны.



Тем временем, страну продолжает сотрясать. Несколькими часами ранее в наиболее пострадавшей от землетрясения провинции Сычуань зафиксировали новые подземные толчки магнитудой почти шесть баллов по шкале Рихтера. Более 4,5 миллионов человек были в срочном порядке эвакуированы. В уезде Лисянь разрушены дороги и телекоммуникации.



Власти опасаются чрезвычайных происшествий на дамбах и других гидротехнических сооружениях и предпринимают все меры, чтобы укрепить их и снизить уровень воды в водохранилище.