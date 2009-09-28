Число жертв наводнения на Филиппинах достигло 86

32 филиппинца числятся пропавшими без вести. Более 337 тысяч филиппинцев были вынуждены покинуть свои дома в связи с угрозой жизни, вызванной наводнением.

При этом не менее 60 тысяч человек находятся на данный момент в палаточных лагерях, сообщает newsru.com со ссылкой на РИА «Новости».

Напомним, что местные власти в воскресенье объявили чрезвычайное положение в столице страны Маниле и других городах островного государства. Президент Филиппин Глория Макапагал Арройо призвала жителей страны жертвовать вещи, еду и воду для людей, пострадавших от стихии.

Из-за шторма и наводнений приостановлена работа одного из аэропортов Манилы, многие рейсы были отменены или перенесены, многокилометровые пробки парализовали движение в городе.

Шторм «Кетсана», обрушившийся на Филиппины в субботу, повлек за собой сильнейшие наводнения и оползни. За шесть часов на островное государство обрушилось около 341 миллиметра осадков. Это самые сильные ливни, зафиксированные в стране с 1967 года. Ежегодно на Филиппины обрушивается около 20 тайфунов и тропических штормов.