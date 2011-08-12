Число жертв беспорядков в Великобритании возросло до пяти человек

Минувшей ночью в больнице умер 68-летний британец. Он получил тяжелые ранения в голову во время погромов в лондонском районе Илинг в начале недели.

Британский премьер-министр обвинил в организации уличных беспорядков преступников и банды мародеров. Дэвид Кэмерон также признал, что в начале погромов тактика полиции была неверной. Только на третьи сутки стражи порядка начали действовать более жестко, что в итоге пресекло уличные волнения. Л

Лондонские суды все это время работают круглосуточно, чтобы суметь рассмотреть дела всех задержанных – их более тысячи. Обвинения предъявлены почти половине из арестованных участников погромов и мародеров. Многие получили от недели до 6 месяцев заключения.

Ущерб от массовых беспорядков, грабежей и поджогов в Великобритании превышает 200 миллионов фунтов стерлингов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».