Число жертв автокатастрофы в Египте увеличилось до 41 человека

Более 50-ти ранены. На месте продолжается спасательная операция. Под грудами металла могут оставаться живые люди. Накануне вечером на железной дороге между Александрией и городом Мартух большегрузный трейлер протаранил очередь машин у шлагбаума на переезде. От удара на пути вынесло автобус, маршрутное такси и два легковых автомобиля. В них на полном ходу врезался поезд. Два вагона сошли с рельсов и перевернулись. По предварительной информации среди погибших иностранцев нет. Причиной крупной аварии на северо-западе Египта предположительно стал отказ тормозов грузового автомобиля.