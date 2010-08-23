Число жертв аварии на «Распадской» выросло до 68 человек

В больнице скончался один из пострадавших в результате аварии, находившийся на искусственной вентиляции легких.Напомним, два взрыва на угольной шахте «Распадской» произошли в мае 2010 года. Судьба 23 человек до сих пор остается неизвестна. После взрывов директор угольной шахты «Распадская» Игорь Волков ушел в отставку. Позже ему были предъявлены обвинения в нарушении техники безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.