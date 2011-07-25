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Число пострадавших во время железнодорожной катастрофы в Китае возросло до 132

25 июля 2011 11:34
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Погибли 36 человек. Спасательная операция продолжается уже второй день. Специалисты не исключают, что под обломками могут еще оставаться люди.

Сегодня из искореженного вагона спасатели извлекли двухлетнюю девочку. С диагнозом ушибы внутренних органов она была срочно госпитализирована. Под обломками вагона ребёнок провел целые сутки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Тем временем, уже обнаружены приборы системы мониторинга поезда. Это своего рода аналог  «черных ящиков», применяемых в авиации. Расшифровка полученных данных поможет установить причины катастрофы.

# происшествия

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