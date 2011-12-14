Прямой эфир

Число пострадавших в бельгийском Льеже превысило 120 человек

14 декабря 2011 08:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Новости Бельгии. В Бельгии расследуют обстоятельства трагедии, потрясшей всю страну. Накануне в самом сердце объединенной Европы бельгиец атаковал людей на автобусной остановке.

Инцидент произошел в Льеже. 32-летний уроженец этого города забросал гранатами людей, а затем открыл по ним огонь из автомата. Погибли 4 человека, в том числе сам преступник. Среди убитых также полуторагодовалая девочка, скончавшаяся от ранений в больнице. Число пострадавших превысило 120 человек.

По данным бельгийской полиции, ранее нападавший отбывал несколько тюремных сроков. В том числе за преступления, связанные с хранением оружия, наркотиков и сексуальным насилием.

Сегодня жители Льежа почтят память погибших минутой молчания. В городе пройдут поминальные богослужения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фото. Атака на автобусную остановку в Льеже

Фото. Атака на автобусную остановку в Льеже

Фото. Атака на автобусную остановку в Льеже

Фото. Атака на автобусную остановку в Льеже

Фото. Атака на автобусную остановку в Льеже

Фото. Атака на автобусную остановку в Льеже

Фото. Атака на автобусную остановку в Льеже

Фото. Атака на автобусную остановку в Льеже

Фото. Атака на автобусную остановку в Льеже

Фото. Атака на автобусную остановку в Льеже

Фото. Атака на автобусную остановку в Льеже

Фото. Атака на автобусную остановку в Льеже

# происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
13 декабря 2011 15:56

Закапризничавшую девочку оставили сидеть на дороге — а её сбил джип

13 декабря 2011 11:48

В США во время учений разбились два военных вертолета

13 декабря 2011 11:25

В Минской области зарегистрирован случай заболевания бешенством крупного рогатого скота