Число погибших в результате взрыва в минском метро достигло 13 человек

13-я жертва взрыва в минском метро - Анатолий Макейчик 1954 г.р. Он скончался сегодня ночью.

Макейчик Анатолий Иванович 1954 года рождения проживал в поселке Колодищи Минской области. Он находился на лечении в 6-й городской клинической больнице Минска.

В больницах на лечении находится 161 пострадавший. В тяжелом состоянии – 21 пациент. Большинство – в легкой степени тяжести. Их состояние улучшается. Все получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме. В ночное время в больницах усилены бригады дежурных врачей. Обеспечивается психологическая поддержка пострадавших и их близких во всех учреждениях здравоохранения. Накануне из столичных клиник выписаны еще 10 человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Список погибших в результате взрыва на станции метро "Октябрьская" в Минске