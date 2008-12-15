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Число погибших в дорожной аварии в Египте возросло до пятидесяти семи человек

15 декабря 2008 11:45
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Еще 10 ранены. Автобус, перевозивший около 70-ти пассажиров, упал в оросительный канал на трассе возле города Эль-Минья. По предварительным данным, водитель пытался уйти от лобового столкновения с грузовиком и не справился с управлением. Большинство пассажиров утонули до того, как к месту происшествия успели приехать спасатели. Все погибшие – местные жители, иностранцев в салоне не было. Полиция проводит расследование. Аварию уже назвали крупнейшей в стране за последние годы.
# происшествия

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