Число погибших в дорожной аварии в Египте возросло до пятидесяти семи человек

Еще 10 ранены. Автобус, перевозивший около 70-ти пассажиров, упал в оросительный канал на трассе возле города Эль-Минья. По предварительным данным, водитель пытался уйти от лобового столкновения с грузовиком и не справился с управлением. Большинство пассажиров утонули до того, как к месту происшествия успели приехать спасатели. Все погибшие – местные жители, иностранцев в салоне не было. Полиция проводит расследование. Аварию уже назвали крупнейшей в стране за последние годы.