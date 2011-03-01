Число погибших при землетрясении в Новой Зеландии достигло 240 человек

Ранее сообщалось о 148 погибших. Около двух сотен человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Операцию по разбору завалов осложняют непрекращающиеся в регионе дожди. Ливень размывает почву и фундамент ряда поврежденных домов, что приводит к их обрушению.

Ущерб от разгула стихии уже составил 15 миллиардов долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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