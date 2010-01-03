Число погибших при взрыве в Пакистане возросло до 100 человек

Местные медики не исключают, что число погибших может возрасти, поскольку многие пострадавшие находятся в критическом состоянии. Как сообщалось, взрыв на спортивной площадке в городе Лакки Марват прогремел 1 января прямо во время матча. Начиненный взрывчаткой автомобиль-пикап ворвался на волейбольную площадку, где шел матч местных команд, и подорвался. В тот момент на стадионе находилось множество людей. В результате теракта пострадали не только спортсмены, но и болельщики, среди которых были пожилые люди и дети, сообщает БЕЛТА.