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Число погибших при взрыве в Пакистане возросло до 100 человек

03 января 2010 13:07
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Местные медики не исключают, что число погибших может возрасти, поскольку многие пострадавшие находятся в критическом состоянии. Как сообщалось, взрыв на спортивной площадке в городе Лакки Марват прогремел 1 января прямо во время матча. Начиненный взрывчаткой автомобиль-пикап ворвался на волейбольную площадку, где шел матч местных команд, и подорвался. В тот момент на стадионе находилось множество людей. В результате теракта пострадали не только спортсмены, но и болельщики, среди которых были пожилые люди и дети, сообщает БЕЛТА.
# происшествия

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