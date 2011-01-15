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Число погибших от наводнений и оползней в Бразилии превысило 550 человек

15 января 2011 15:25
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В одном из горных районов штата Рио-де-Жанейро спасатели обнаружили десятки тел, погребённых под завалами смытых грязевыми потоками домов. Сегодня проходят и похороны погибших.

Во многие населенные пункты спасатели еще не прибыли. Потому число жертв этой природной катастрофы, которую уже назвали самой страшной в истории страны, может увеличиться в разы.

Нынешняя стихия показала все пробелы в системе гражданской обороны. Накануне правительство поставило цель в первую очередь улучшить систему оповещения населения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение # Фотофакт

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