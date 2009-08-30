Число погибших на ГЭС растет

На месте аварии на Саяно-Шушенской ГЭС найдено тело 72 погибшего. Об этом РБК сообщили в следственном управлении Следственного комитете при прокуратуре РФ по Хакасии. Таким образом, пропавшими без вести теперь числятся три человека. Не исключено, что их тела удастся найти после окончания разбора завалов.



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Девять родственников погибших и пострадавших при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС устроились на работу с помощью организованного после аварии центра социальной помощи, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель центра.