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Число погибших на ГЭС растет

30 августа 2009 17:49
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На месте аварии на Саяно-Шушенской ГЭС найдено тело 72 погибшего. Об этом РБК сообщили в следственном управлении Следственного комитете при прокуратуре РФ по Хакасии. Таким образом, пропавшими без вести теперь числятся три человека. Не исключено, что их тела удастся найти после окончания разбора завалов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Девять родственников погибших и пострадавших при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС устроились на работу с помощью организованного после аварии центра социальной помощи, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель центра.
# происшествия # Техногенные катастрофы

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