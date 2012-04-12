Число подтопленных жилых домов в России за сутки увеличилось до 2,5 тысяч

Новости России. Ситуация с паводком в России остается крайне сложной. Большая вода набирает скорость. За одни только сутки число подтопленных жилых домов увеличилось вдвое – до 2,5 тысяч.

Стихия затронула полсотни населенных пунктов. Хуже всего дела обстоят в Пензенской, Саратовской, Самарской областях, а также в Мордовии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По прогнозам МЧС, жителям еще трех десятков российских регионов от Дальнего Востока до северо-запада нужно готовиться к подтоплению.