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Число отравившихся молочной смесью детей в Китае увеличилось до 53 тысяч

22 сентября 2008 10:52
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Четыре младенца погибли, 13 тысяч госпитализированы, более ста из них – в тяжелом состоянии.В детском питании обнаружили меламин – химическое вещество вызывающее заболевания почек. Скандал разразился в начале месяца. Власти уже закрыли производственные линии почти 20-ти компаний и отозвали свыше 700 тысяч тонн продукции. Арестованы 19 человек. Меламин обнаружен и в соседнем Гонконге. Он найден в йогурте, мороженом и даже растворимом кофе.

Из-за "молочного скандала" подал в отставку начальник главного госуправления по контролю над качеством, инспекциям и карантинам Ли Чан-цзян.
# происшествия

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