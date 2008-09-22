Число отравившихся молочной смесью детей в Китае увеличилось до 53 тысяч

Четыре младенца погибли, 13 тысяч госпитализированы, более ста из них – в тяжелом состоянии.В детском питании обнаружили меламин – химическое вещество вызывающее заболевания почек. Скандал разразился в начале месяца. Власти уже закрыли производственные линии почти 20-ти компаний и отозвали свыше 700 тысяч тонн продукции. Арестованы 19 человек. Меламин обнаружен и в соседнем Гонконге. Он найден в йогурте, мороженом и даже растворимом кофе.



Из-за "молочного скандала" подал в отставку начальник главного госуправления по контролю над качеством, инспекциям и карантинам Ли Чан-цзян.