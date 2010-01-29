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Четырехлетняя девочка выжила, упав с восьмого этажа

29 января 2010 09:34
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В Токио (Япония) четырехлетняя девочка упала с балкона восьмого этажа многоквартирного дома, пролетела до земли 21 метр, однако отделалась лишь царапиной на подбородке, сообщила полиция Кокубундзи - города-спутника японской столицы. По ее данным, четырехлетняя девочка примерно в половину восьмого вечера в четверг играла на балконе своей квартиры. Через некоторое время ее 30-летняя мать обнаружила, что дочь исчезла. Женщина в ужасе посмотрела вниз и увидела свою дочку, которая с плачем шла по дорожке у дома. По мнению полиции, девочка упала на ветки стоявшего рядом дерева, которые сыграли роль амортизатора, сообщает ИТАР-ТАСС.
# происшествия

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