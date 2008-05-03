Четыре товарных вагона сошли с рельсов на перегоне "Бобр-Славное" Минского отделения железной дороги

Локомотив, потерявший их, имеет российскую прописку. Поезд двигался из Калининграда на Бекасово. Вагоны были порожними. Пострадавших в результате аварии нет. ЧП не нанесло ущерба экологии, но повредило железнодорожную стрелку перегона. На несколько часов задержалось отправление пассажирских составов. Пока шли восстановительные работы их пропускали по аварийным графикам.



Сейчас все ремонтно-восстановительные работы завершены. Движение поездов полностью восстановлено. К слову, это не первая авария. 4 года назад в шести километрах от этого места уже происходило подобное ЧП. Тогда перевернулось несколько вагонов с углем.