Прямой эфир

Четыре шестиклассницы во Владивостоке отравились «паленой» водкой, отмечая День знаний. Одна девочка – в алкогольной коме

01 сентября 2011 12:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Во Владивостоке четыре шестиклассницы средней школы №18 отравились суррогатным алкоголем, отмечая начало нового учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю. Одна девочка госпитализирована в реанимацию в состоянии алкогольной комы.Первого сентября 12-летние школьницы купили в ближайшем к школе торговом павильоне, расположенном на улице Хабаровской, 9, две бутылки водки сомнительного качества. Продавца киоска не смутило то, что продажа алкоголя лицам, не достигшим 18-летнего возраста, запрещена законом.
# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
01 сентября 2011 09:09

В самом центре Москвы, недалеко от Большого театра минувшей ночью были расстреляны два человека

01 сентября 2011 08:07

В Минске пьяный мужчина порывался сжечь АЗС и угрожал посетителям ножом

31 августа 2011 10:18

В Йемене кортеж министра обороны подорвался на мине