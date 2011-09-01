Четыре шестиклассницы во Владивостоке отравились «паленой» водкой, отмечая День знаний. Одна девочка – в алкогольной коме

Во Владивостоке четыре шестиклассницы средней школы №18 отравились суррогатным алкоголем, отмечая начало нового учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю. Одна девочка госпитализирована в реанимацию в состоянии алкогольной комы.Первого сентября 12-летние школьницы купили в ближайшем к школе торговом павильоне, расположенном на улице Хабаровской, 9, две бутылки водки сомнительного качества. Продавца киоска не смутило то, что продажа алкоголя лицам, не достигшим 18-летнего возраста, запрещена законом.