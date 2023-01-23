Четыре человека погибли при пожаре жилого дома в Сморгони

Новости Беларуси. При пожаре жилого дома в Сморгони погибли четыре человека. Трагедия случилась накануне, ночью 22 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели прибыли на помощь в течение пяти минут, но оказались бессильны – огонь к тому времени уже охватил почти весь дом, внутри которого изначально находились пять человек.

Еще до приезда пожарных сосед смог вынести из горящей постройки женщину. В тяжелом состоянии ее госпитализировали в районную больницу. К сожалению, больше спасти никого не удалось. После того как пожар ликвидировали, в доме обнаружили тела четырех человек. Сейчас причины и обстоятельства случившегося выясняют следователи. Вероятнее всего, к трагедии привело неосторожное курение.