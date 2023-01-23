Прямой эфир

Четыре человека погибли при пожаре жилого дома в Сморгони

23 января 2023 07:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. При пожаре жилого дома в Сморгони погибли четыре человека. Трагедия случилась накануне, ночью 22 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четыре человека погибли при пожаре жилого дома в Сморгони-1

Спасатели прибыли на помощь в течение пяти минут, но оказались бессильны – огонь к тому времени уже охватил почти весь дом, внутри которого изначально находились пять человек.

Четыре человека погибли при пожаре жилого дома в Сморгони-4

Четыре человека погибли при пожаре жилого дома в Сморгони-6

Еще до приезда пожарных сосед смог вынести из горящей постройки женщину. В тяжелом состоянии ее госпитализировали в районную больницу. К сожалению, больше спасти никого не удалось. После того как пожар ликвидировали, в доме обнаружили тела четырех человек. Сейчас причины и обстоятельства случившегося выясняют следователи. Вероятнее всего, к трагедии привело неосторожное курение.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Пожар # происшествия # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Автобус с белорусскими туристами перевернулся в Польше – есть пострадавшие
22 января 2023 07:53

Автобус с белорусскими туристами перевернулся в Польше – есть пострадавшие

Гражданин Литвы пытался ввезти в Беларусь 73 кг гашиша
20 января 2023 11:37

Гражданин Литвы пытался ввезти в Беларусь 73 кг гашиша

Трёх курьеров телефонных аферистов задержали в Минске
18 января 2023 11:40

Трёх курьеров телефонных аферистов задержали в Минске