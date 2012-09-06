Четверть тонны некачественного мяса птицы изъято с прилавка в Минске

Новости Беларуси. Куриная продукция весом более 240 кг изъята с прилавков одной из торговых точек Московского района Минска. Причина: неизвестный срок изготовления продукции из куриного мяса.

Нарушения в эксплуатации мяса птицы выявлено в результате проверки, которую провели сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома совместно со специалистами налоговой инспекции и центра гигиены и эпидемиологии.

Владелец торговой точки и продавец привлечены к административной ответственности, с них взысканы штрафы в размере 2,5 млн и 2 млн рублей соответственно.

Образцы некачественного мяса отправлены на экспертизу. По результатам проведенных исследований Минский городской центр гигиены и эпидемиологии признал курятину некачественной и непригодной к потреблению.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов и Центра гигиены побывали на частном предприятии, которое предоставило некачественную партию мяса птицы для реализации. На предприятии специалисты выявили в общей сложности 14 нарушений, в том числе нарушения санитарных норм. Наложен запрет реализации 400 кг продукции из куриного мяса, работа предприятия приостановлена. Руководство получило предписание по устранению выявленных нарушений и выплатило штраф в размере 9 миллионов рублей.

К слову, изъятие большой партии некачественного товара – второй случай за прошедшие три недели. Напомним, крупную партию некачественных рыбных консервов в белорусских магазинах обнаружили сотрудники милиции. Это продукция российского производства. Экспертиза подтвердила, что при производстве этой партии были серьезно нарушены технологии. Поводом для проверки стала оперативная информация.

Сотрудники ГУВД рекомендуют соблюдать бдительность при покупке продуктов питания. Если все-таки некачественный товар был приобретён, то при малейшем подозрении насчет его качества, стоит обратиться в центр экспертизы центра гигиены и эпидемиологии.