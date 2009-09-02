Четверо погибли в аварии под Минском

Машина «Рено» вылетела на встречную, когда ее по обочине обгонял автомобиль «Ауди».

ДТП произошло в Логойском районе. На трассе Минск-Витебск автомобиль «Ауди» начал обгонять автомобиль «Рено» по обочине, «Рено» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Скания».

В результате лобового столкновения погибли четыре человека: водитель автомашины «Рено», женщина, ее дочка и двухлетний внук, все жители Витебской области, - сообщает госавтоинспекция.

Кроме пассажиров и водителя «Рено», которые погибли, больше никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, пишет «Комсомольская правда».