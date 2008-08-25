Четверо белорусских граждан пострадали в результате аварии туристического автобуса в Египте

Серьезные травмы получила одна женщина, позже она скончалась в каирском госпитале.

Автобус с 25 туристами из России, Украины, Беларуси и Венгрии направлялся на экскурсию в египетскую столицу. В 70 км от Каира при обгоне на большой скорости автобус задел двигавшийся в этом же направлении автомобиль. Белорусское консульство в Каире оказывает нашим соотечественникам необходимое содействие.

Этим летом они вообще не собирались ехать отдыхать. И уж тем более, в Египет. Решили буквально в последний момент. А уехали почти в последний путь.

Сейчас Василий Михайлович - директор той самой турфирмы, которая и продала злополучную путевку – не может справиться с дрожью в голосе. В Египет он отправил семью собственного друга. Компромиссным вариантом для обеих сторон стал курорт Таба. Это довольно популярное направление до последнего считалось самым спокойным и самым безопасным.

Вот так, на месте, экскурсии покупают примерно семеро из десяти туристов. Восемь утра, примерно семьдесят километров от Каира. В туристическом автобусе сорок человек. Россияне, венгры...Среди пассажиров – и наша супружеская пара с тремя детьми. Они, кстати, сели сзади. Потому и выжили. Их родители ехали в середине салона, но Ольга вдруг пересела в голову автобуса. Она хорошо знала английский, и они нашли общий язык с гидом.

Автобус идет на обгон большегрузного авто. Столкновение. На месте моментально погибает сотрудник местных силовых структур. Ольгу после катастрофы сразу же везут в каирский госпиталь – но до него еще 70 километров. У женщины – сразу несколько переломов. До полуночи ей делают не одну операцию. К утру появилась надежда, но всего через пару часов – умерла...

Если была бы ситуация, зависящая от организационных накладок – можно было бы сказать. Пока нет результатов – неизвестно, на ком вина. А результат известен – человек погиб. Страховка в такую страну как Египет является обязательным условием для выезда. Страховая компания сейчас обязуется в полном объеме выполнить свои обязательства.

Тело женщины доставят в Беларусь как только ее родственникам выдадут свидетельство о смерти и прочие сопутствующие документы и справки. Тем временем, в минских турагентствах как раз ждут самого бума на египетское направление. Осенью оно особенно популярно. Так что катастрофичных прогнозов после катастрофы агенты пока не делают.

На видеокадрах из Египта, хранящихся в нашем архиве, то ли по случайности, то ли по совпадению, совсем не видно тамошних магистралей. Все больше – вода и достопримечательности. Но, как оказалось, куда большая древность, чем пирамиды, там именно культура на дорогах. Египет занимает одно из первых мест в мире по количеству ДТП.