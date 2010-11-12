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Через сайт 26-летний минчанин купил сотовый с номерами телефонов наркоманов

12 ноября 2010 08:55
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2 ноября сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Фрунзенского РУВД и ПМСН ГУВД Мингорисполкома у дома № 35 на улице Домбровской был задержан 26-летний минчанин, у которого изъято пять граммов особо опасного психотропного вещества — метилендиоксипировалерона.

Как оказалось, месяцем ранее этот нигде не работающий молодой человек на одном из сайтов увидел объявление о продаже энергетиков. Решил подзаработать на их продаже, тем более что сам не раз употреблял такие порошки. Кроме того, через тот же социальный сайт парень за два миллиона рублей приобрел мобильный телефон с сим-картой, на которой была база клиентов — потребителей энергетиков (включаешь телефон — и клиенты в курсе, что у тебя можно поживиться порошочком). На встрече с одним из них предприимчивый минчанин и был задержан с поличным. Теперь он арестован, возбуждено уголовное дело, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Вечерний Минск».

# происшествия

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