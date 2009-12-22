Чеченец устроил на свадьбе игру в «русскую рулетку»

Пригласив присутствующих мужчин к праздничному столу молодоженов, подозреваемый достал принадлежащий ему травматический пистолет марки ИЖ-79-9, поднес к своей голове и путем постановки пистолета на предохранитель с характерным щелчком бойка имитировал выстрел.
Введя в заблуждение присутствующих в зале лиц о безопасности использования оружия, подозреваемый предложил повторить его «подвиг в честь жениха». Когда нашелся доброволец, подозреваемый перезарядил оружие и передал находившийся в состоянии поражающей готовности пистолет молодому человеку, который, не осознавая опасности, поднес к своему виску и нажал на курок.
Произошел выстрел, в результате которого потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму, огнестрельное проникающее ранение черепа, дырчатый многооскольчатый перелом свода черепа, ушиб головного мозга. До настоящего времени пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.
Возбуждено уголовное дело по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном общеопасным способом из хулиганских побуждений, и небрежном хранении огнестрельного оружия.
По ходатайству следователя суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает сайт СКП РФ по Астраханской области.