Чеченец устроил на свадьбе игру в «русскую рулетку»

12 декабря 2009 года в одном из кафе Советского района города Астрахани, где праздновали свадьбу, один из гостей со стороны жениха, 38-летний уроженец Чеченской Республики, решил поздравить новобрачных оригинальным способом.

Пригласив присутствующих мужчин к праздничному столу молодоженов, подозреваемый достал принадлежащий ему травматический пистолет марки ИЖ-79-9, поднес к своей голове и путем постановки пистолета на предохранитель с характерным щелчком бойка имитировал выстрел.

Введя в заблуждение присутствующих в зале лиц о безопасности использования оружия, подозреваемый предложил повторить его «подвиг в честь жениха». Когда нашелся доброволец, подозреваемый перезарядил оружие и передал находившийся в состоянии поражающей готовности пистолет молодому человеку, который, не осознавая опасности, поднес к своему виску и нажал на курок.

Произошел выстрел, в результате которого потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму, огнестрельное проникающее ранение черепа, дырчатый многооскольчатый перелом свода черепа, ушиб головного мозга. До настоящего времени пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном общеопасным способом из хулиганских побуждений, и небрежном хранении огнестрельного оружия.

По ходатайству следователя суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает сайт СКП РФ по Астраханской области.