Чаусский район: 63-летний мужчина провалился под лед и погиб

Новости Беларуси. Цена жизни - собственная беспечность. С приходом неустойчивой погоды в Беларуси участились случаи гибели на воде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Чаусском районе Могилёвской области спасатели извлекли из реки тело местного жителя. Как выяснилось позже, мужчина отправился в магазин в соседнюю деревню. Решив сократить путь, он пошёл по льду реки, разделявшей населённые пункты. И хотя водоём неглубокий, течение в нём довольно сильное. Скорее всего 63-летний мужчина упал в воду, и его затянуло под лед.

Василий Баронник, начальник маневренно-поисковой группы Могилевского областного общества спасения на водах:

В связи с установившейся теплой погодой люди, выходя на лед, зачастую пренебрегают мерами личной безопасности. ОСВОД предупреждает, что это заканчивается плачевно.

Сейчас, когда средняя температура по стране существенно превышает климатическую норму, прогулки по льду становятся особенно опасными.

Необдуманное поведение привело к трагедии и в Минске. В минувшие выходные на Комсомольском озере утонула 17-летняя девушка.