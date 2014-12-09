Частный самолет врезался в жилой дом в штате Мэриленд: 6 человек погибли

Новости США. Частный самолет врезался в жилой дом в американском штате Мэриленд. Сообщается, что погибли шесть человек: трое людей, находившихся на борту воздушного судна, а также женщина с двумя детьми в доме. Мужчину и ребенка школьного возраста спасатели достали из поврежденного здания.

Причину аварии пока установить не смогли. Однако, как заявляют очевидцы, самолет не удержал необходимую высоту и врезался в жилой дом.

Национальное управление США по безопасности на транспорте уже приступило к расследованию. Следствие не исключает, что причиной инцидента мог стать человеческий фактор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.