Cгорели две из семи башен кремля

В ночь на среду загорелся Псковский кремль. Пожар уничтожил две из семи башен.

«Возгорание началось во вторник около половины двенадцатого ночи. Случайный прохожий увидел, что горит крыша Власьевской башни, и сообщил об этом в дежурную службу»,— рассказала РИА «Новости» представитель областного МЧС. По ее словам, к приезду пожарных деревянная крыша Власьевской башни горела открытым пламенем, затем огонь перекинулся на Рыбинскую башню.

Работу пожарных затрудняла значительная высота башен: пострадавшая сильнее Власьевская башня достигает 30 м, высота Рыбинской составляет около 20 м.

Пожар тушили около 40 человек с помощью 11 единиц техники, в том числе работали две автоцистерны и коленчатый подъемник.