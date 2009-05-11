Церковный колокол похитил новополоцкий рабочий

Посягнули на святыню во время православной ярмарки "Пасхальная радость".

Принадлежавший Минской епархии малый зазвонный колокол снял с каркаса звонницы местный житель. В праздничной суете кража прошла незамеченной. Ущерб составил 285 тысяч рублей. Похителя в тот же день задержали правоохранительные органы. Как оказалось, украденную святыню мужчина планировал сдать на металлолом.

- Правоохранительными органами было установлено, что данное преступление совершил 32-летний житель г. Новополоцка, работающий на АТП-6, - Геннадий Косоруков, сотрудник отделения информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. - Привлекается к ответственности уголовной по статье 205, части 1 «Кража». К сожалению, святотатство такое совершено впервые на моей практике.

