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Церковный колокол похитил новополоцкий рабочий

11 мая 2009 11:19
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Посягнули на святыню во время православной ярмарки "Пасхальная радость".

Принадлежавший Минской епархии  малый зазвонный колокол снял с каркаса звонницы местный житель. В праздничной суете кража прошла незамеченной. Ущерб составил 285 тысяч рублей.  Похителя в тот же день задержали  правоохранительные органы. Как оказалось, украденную святыню мужчина планировал сдать на металлолом.

- Правоохранительными органами было установлено, что данное преступление совершил 32-летний житель г. Новополоцка, работающий на АТП-6, -  Геннадий Косоруков, сотрудник отделения информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. - Привлекается к ответственности уголовной по статье 205, части 1 «Кража». К сожалению, святотатство такое совершено впервые на моей практике.

# происшествия

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