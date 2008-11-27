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Целый склад боеприпасов нашли В Горецком районе

27 ноября 2008 17:13
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Гранаты, мины и снаряды – всего более 70 единиц - сегодня уничтожили на военном полигоне. Их обнаружил местный житель. За несколько часов работы саперы достали более 70 единиц. В этих местах во время войны фронт задержался на несколько месяцев. Поэтому машины разминирования сюда приезжают часто. Уничтожают боеприпасы на специальном полигоне, такие есть почти в каждом районе Могилевщины. 5-6 снарядов связывают вместе и.. взрыв.

Такие взрывы под Горками раздавались 10 раз. Сколько их прозвучит в последующие годы, не знают даже саперы.
# происшествия

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