Целый район Могилева утопает в нечистотах: деревянные туалеты переполнены до отказа

Новости Беларуси. Целый район фактически в центре Могилева утопает в нечистотах. Деревянные туалеты, стоящие на улице и рассчитанные на несколько десятков домов, переполнены до отказа.

Местные жители неоднократно обращались за помощью к ЖКХ — ведь решать эту проблему входит в его обязанности. Но помогать коммунальщики не спешат.

Житель Могилева Вячеслав Сукало дежурит с лопатой у забора. В противном случае нечистоты из общественного туалета просто зальют дворы.

Местные жители говорят, уже устали просить помощи у коммунальщиков. Когда последний раз здесь чистили туалеты, и не припомнят.

Коммунальщики о беде жителей знают. Но вопрос, что делать, пропускают мимо ушей. Например, мастер ЖЭУ №15, на чьем балансе переулки Калужские, о проблеме и слышать ничего не хочет.

Проблеме с «душком» уже десятки лет. Могилевчане неоднократно просили провести централизованную канализацию и водопровод. Но итогом их усилий стали только кипы бумажной переписки, а точнее отписок.

Пустующие квартиры на Калужской – проблема номер 2 после туалетов. Практически в каждом доме есть заколоченные досками квартиры. Вот-вот развалятся. И, несмотря на царящие разруху и грязь, благоустройство в этом районе даже не значится в плане на текущий год.

Андрей Дехтярев, главный инженер жилищно-ремонтного эксплуатационного управления Ленинского района Могилева:

Определять ветхое жилье, или жилье, где еще можно жить, я думаю, в компетенции горисполкома находится этот вопрос.

Туалеты на Калужской коммунальщики обещают снести в конце мая этого года. Взамен старым постройкам планируют поставить новые, кирпичные. Только, как местному населению обходиться без канализации все это время - на этот вопрос ответ никто не дал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.