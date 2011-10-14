C МАЗа похищены запасные части к автомобилям на сумму в 540 миллионов рублей

Главным следственным управлением предварительного расследования МВД Министерство внутренних дел Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 210 УК Уголовный кодекс Республики Беларусь (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), по фактам хищения запасных частей к автомобилям, выявленным на Минском автомобильном заводе.

Согласно предварительной информации, хищения деталей совершались в период с мая 2010 года по май 2011 года. Так же установлено, что предприятию был нанесен ущерб более чем на 540 миллионов рублей, сообщает сайт www.ctv.by. На сегодняшний день фигурантами дела стали 17 человек, 10 из которых – работники завода.