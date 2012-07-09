БЖД: Сильное наводнение на Кубани не повлияло на организацию пассажирских перевозок железнодорожным транспортом

Новости Беларуси. Сильное наводнение на Кубани не повлияло на организацию пассажирских перевозок Белорусской железной дороги. В день трагедии поезд «Минск-Анапа» остановился за две станции до места назначения. После чего были приняты все меры, чтобы доставить пассажиров до Анапы. Уже обратно в Минск поезд вернулся без задержек и сейчас курсирует по установленному графику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Мацкевич, заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги:

После катастрофы не нарушено сообщение с городом Анапа. То есть поезд №390 отправляется по графику без каких-либо задержек. По белорусской стороне никаких проблем нет, пути сообщения все сохранены: все поезда на Анапу, Сочи, Адлер курсируют без нарушения графика движения. Есть небольшие перебои по российской территории, но российская сторона принимает все возможные и невозможные меры по обеспечению перевозок пассажиров и грузов.

Стихия, обрушившаяся на Краснодарский край, не затронула санаторий «Белая Русь» в Туапсинском районе. Белорусская здравница находится в ста километрах от затопленных районов. Тем не менее, в санатории были приняты все необходимые меры предосторожности.

Валентин Гаевский, заместитель директора санатория «Белая Русь» по техническим вопросам и эксплуатации (Краснодарский край):

У нас было штормовое предупреждение о возможном выпадении сильных осадков, мы готовились, как могли. Оповестили все службы санатория — пожарную дружину, сантехников, электромонтеров. Стихия не дошла до нас где-то порядка 7-8 километров — в соседнем поселке был очень сильный дождь и воды по колено, а нам повезло.