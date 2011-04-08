Бывший ученик расстрелял школьников во время уроков

В Бразилии — трехдневный траур по погибшим в результате стрельбы в школе Рио-де-Жанейро. Жертвами нападения стали 11 детей. Столько же в больницах города с огнестрельными ранениями.

По данным следствия, преступником оказался бывший ученик школы. Он вошел в здание в самый разгар учебного дня и открыл огонь из двух револьверов в переполненных классах.

Сам преступник также погиб. Однако пока не ясно, было ли это самоубийство или его застрелили полицейские. По одной из версий, он страдал психическим заболеванием, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».