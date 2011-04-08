Прямой эфир

Бывший ученик расстрелял школьников во время уроков

08 апреля 2011 08:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Бразилии — трехдневный траур по погибшим в результате стрельбы в школе Рио-де-Жанейро. Жертвами нападения стали 11 детей. Столько же в больницах города с огнестрельными ранениями.

По данным следствия, преступником оказался бывший ученик школы. Он вошел в здание в самый разгар учебного дня и открыл огонь из двух револьверов в переполненных классах.

Сам преступник также погиб. Однако пока не ясно, было ли это самоубийство или его застрелили полицейские. По одной из версий, он страдал психическим заболеванием, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
08 апреля 2011 08:46

Новое землетрясение в Японии. Погибли люди

08 апреля 2011 06:42

Нелегальный канал контрабанды табачных изделий пресекли на белорусской границе

07 апреля 2011 17:43

На преодоление последствий катастрофы в Японию направлено уже около $19 млрд