Бывший начальник УВД Гродненского облисполкома Геннадий Хотько добровольно явился в прокуратуру

Вчера бывший начальник управления внутренних дел Гродненского облисполкома, генерал-майор милиции Геннадий Хотько, который был объявлен в розыск, добровольно явился к прокурору области. Об этом корреспонденту «Звязды» сообщил старший помощник прокурора Гродненской области Вячеслав Игнатик.

Геннадий Хотько заявил, что признает себя виновным в совершении злоупотреблений служебным положением, готов возместить причиненные убытки и не собирается скрываться от органов правопорядка. Мера пресечения «заключение под стражу» изменена ему на подписку о невыезде.



В отношении Геннадия Хотько было возбуждено уголовно дело за превышение служебных полномочий, одним из эпизодов которого было незаконное строительство дома. Органы внутренних дел проводили оперативно-розыскные мероприятия по его розыску с начала весны этого года, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Интерфакс».