Бывший милиционер изнасиловал пьяную 17-летнюю жительницу Брестской области

Поводом послужило обращение в Пинский ГОВД матери 17-летней девушки с заявлением об изнасилование дочери. Как выяснилось, накануне вечером девушка вместе с подругами пила 40-градусный напиток, после чего уснула на лавке автобусной остановки. В таком состоянии ее нашел милиционер, который на служебном автомобиле отвез в медицинское учреждение на освидетельствование. Преступление же было совершено во время доставки несовершеннолетней домой к бабушке.

Прокуратура Брестской области завела два уголовных дела в отношении сотрудника Ивановского РОВД. Он подозревается в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 166 (изнасилование заведомо несовершеннолетних) и ч. 3 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Фигурант уволен со службы и находится под стражей, пишет «Звязда».