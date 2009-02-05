Прямой эфир

Бывшему начальнику отдела собственной безопасности Генпрокуратуры Беларуси предъявлено обвинение за подстрекательство к даче взяток

05 февраля 2009 15:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
По делу фигурирует целая группа лиц. Об этом сегодня в Минске сообщил начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступности Генпрокуратуры Беларуси - Александр Ракевич. Несколько фактов участия банковских работников в теневом бизнесе расследует МВД Беларуси. И, по мнению экспертов, на фоне мер по либерализации, экономических и коррупционных преступлений в стране может стать больше. Задача в текущем году - своевременно предотвратить такие проявления. Основное внимание МВД будет уделять расходованию бюджетных средств, так как основной криминал, концентрируется в данной сфере.
# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
05 февраля 2009 11:50

В Ивановском районе местный житель угнал трактор с бочкой отходов спиртопроизводств

04 февраля 2009 11:46

Финансовая милиция и оперативники госбезопасности задержали руководителя криминальной пирамиды Андрея Ширея

04 февраля 2009 09:09

Австралийский штат Квинсленд объявлен зоной бедствия