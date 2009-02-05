Бывшему начальнику отдела собственной безопасности Генпрокуратуры Беларуси предъявлено обвинение за подстрекательство к даче взяток

По делу фигурирует целая группа лиц. Об этом сегодня в Минске сообщил начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступности Генпрокуратуры Беларуси - Александр Ракевич. Несколько фактов участия банковских работников в теневом бизнесе расследует МВД Беларуси. И, по мнению экспертов, на фоне мер по либерализации, экономических и коррупционных преступлений в стране может стать больше. Задача в текущем году - своевременно предотвратить такие проявления. Основное внимание МВД будет уделять расходованию бюджетных средств, так как основной криминал, концентрируется в данной сфере.