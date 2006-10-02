Быстрая реакция и скорость - залог хорошей охраны госграницы

В охране Государственной границы Беларуси начали использовать бельгийских овчарок, которые хорошо поддаются дрессировке и демонстрируют высокие результаты. Сегодня на границе "служат" около 600 собак различных пород. С ними работают в белорусском Кинологическом центре.По своей оснащенности и профессионализму специалистов центр считается лучшим в СНГ. С помощью четвероногих произведено уже несколько сотен задержаний нарушителей, обнаружено немало наркотиков, которые собаки находят в самых "засекреченных" местах".