Быховский район: 41-летний мужчина облил возлюбленную бензином и поджег

Новости Беларуси. Что толкнуло мужчину на такой чудовищный поступок, еще предстоит выяснить. Мужчина и женщина, хозяйка дома, некоторое время ругались.

Пресс-служба Могилевского областного Управления МЧС:

03.09.2014 в 09-23 в ЦОУ Быховского РОЧС от дежурной медсестры УЗ «Быховская ЦРБ» по прямой линии связи поступило сообщение о том, что во дворе частного жилого в д. Лудчицы Быховского района, мужчина облил бензином женщину и поджог ее.

С диагнозом «термический ожог» 1-2 степени 40 % тела (лицо, туловище, руки) женщина доставлена в больницу.

Как уточнили спасатели, строения и имущество огнем не повреждены.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 139 УК Республики Беларусь. Ему может грозить до 25 лет заключения.

Напомним, несколько недель назад аналогичное преступление произошло в Волгограде. Трагедия на второй день после свадьбы. 27-летнюю девушку доставили в больницу с ожогами 80% тела. Врачи сделали все возможное, но спасти ее, увы, не удалось. Чуть позже выяснилось, что в смерти девушки виновен не кто иной, как ее законный супруг.

К слову, пьяные домашние разборки – это стереотип, который разбивает статистика.

Нет, конечно, большая половина домашних драк происходит в так называемых алкозависимых семьях – 57%.

Но оставшиеся 43% инцидентов приходятся на долю обычных (как минимум на первый взгляд) семей. С достатком средним или даже высоким.

Например, поп-звезду Рианну жестко избил и оставил на обочине бойфренд; певица Валерия 8 лет прожила с деспотичным Александром Шульгиным, насилию подвергались Жасмин, Мадонна, Уитни Хьюстон ...