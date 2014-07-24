Буря над Сахарой могла стать причиной крушения лайнера «Air Algerie» в Африке со 110 пассажирами на борту

Новости Франции. 24 июля самолет «Air Algerie» пропал с радаров в пустыне Сахара. Самолет выполнял рейс из Уагадугу (в столице Буркина-Фасо) в Алжир. Связь с лайнером была потеряна через 50 минут после взлета из аэропорта.

Когда самолет был около границы с Алжиром над пустыней Сахара, экипаж попросил разрешения у диспетчеров Нигера изменить курс из-за плохой видимости (бури), чтобы избежать риска столкновения с другим бортом, который летел в Бамако (столица Мали). Связь с авиалайнером пропала после того, как он изменил курс.

На борту находились 110 пассажиров и шесть членов экипажа. На полет были зарегистрированы 50 граждан Франции.

Как отмечается, авиалайнер упал в районе населенного пункта Тилемся. Информации о том, что обломки самолета уже найдены, пока нет.

Бригадный генерал Коко Эссьен, который возглавляет миротворческие подразделения ООН, сказал Би-би-си, что огромная территория вблизи границы Алжира, о которой идет речь, является малонаселенной. Генерал также добавил, что погодные условия прошлой ночью были крайне неблагоприятными.

Кстати, на этой территории также ведут действия вооруженные группировки. Однако специалисты склоняются к версии, что причина - буря.

Это уже 3 авиакатастрофа за текущую неделю...