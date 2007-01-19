Буря мглою небо кроет:

Мощный ураган Кирилл, обрушившийся на западную и центральную части Германии, постепенно смещается в восточном направлении. Порывы ветра достигают 120 километров в час.

По мнению синоптиков, у морского побережья они могут достичь 150 километров. В результате урагана в разных странах погибли по меньшей мере 36 человека. В Германии погибли семеро, в том числе полуторагодовалый ребенок. Ураган унес жизни пятерых человек в Нидерландах и троих - в Чехии. Во Франции и Польше сообщают о двух смертельных случаях. Наибольшее количество смертей связано с ДТП или с травмами от падающих деревьев и предметов.

В международных аэропортах Берлина и Франкфурта-на-Майне самолеты прибывают и вылетают с опозданиями. В ряде мест движение транспорта остановлено. В настоящее время штормовое предупреждение продолжает действовать в Польше, Австрии и Венгрии. Циклон перемещается в восточном направлении, и буря может достичь Украины, Беларуси и России.

А в Соединенных Штатах не стихают снежные бури. Минимум 70 человек погибли из-за обрушившейся на страну стихии. Только в Оклахоме - 23 погибших. В Аайове жертвами снежного урагана стали восемь человек. Есть погибшие в штатах Нью-Йорк, Мичиган, Арканзас, Северная Каролина, Мэн и Индиана. Сначала стихия нанесла сильный ущерб центральным штатам, после чего сместилась на северо-восток. Ледяной дождь, мокрый снег и ледовая корка на дорогах стали причиной гибели людей, повреждений линий электропередачи. По всей стране без света остаются более 300 тысяч человек. Ожидается, что новые обильные снегопады пройдут с пятницы по воскресенье.

Штормовое предупреждение вновь объявлено и в Беларуси. На территорию страны движется мощный атлантический циклон. Ожидаются очень сложные погодные условия: порывы ветра будут достигать 30 метров в секунду. По северу республики пройдут сильные дожди и мокрый снег.

Госавтоинспекция страны переведена на усиленный вариант несения службы. Созданы оперативные штабы для контроля за обстановкой. Практически весь личный состав привлечён к работе. Увеличено количество патрулей ДПС, они обеспечены спецформой, плащ-накидками, резиновыми сапогами. Готовы резервы для оказания экстренной помощи другим службам и населению. Также вместе с дорожными службами созданы аварийно-спасательные бригады, оснащенные тягачами, буксировочными тросами и бензопилами. При необходимости их используют в случае завалов на автодорогах и в оказании помощи водителям.



ГАИ готова прийти на помощь всем, кто оказался в беде, принять любую информацию о происшествиях.

Телефон дежурной службы 218-76-35.