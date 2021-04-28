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Бросил на проезжей части. На Независимости грузовик въехал в стоявшее посреди дороги каршеринговое авто

28 апреля 2021 14:41
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Новости Беларуси. ДТП на Волгоградской – есть пострадавший. Водитель автомобиля Geely, двигаясь со стороны Кнорина в направлении Логойского тракта, при перестроении не убедился в безопасности и столкнулся с попутным автомобилем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Бросил на проезжей части. На Независимости грузовик въехал в стоявшее посреди дороги каршеринговое авто-1

От удара тот выехал за пределы проезжей части, наехал на бордюрный камень и врезался в металлическое ограждение. Водитель с травмами госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

Бросил на проезжей части. На Независимости грузовик въехал в стоявшее посреди дороги каршеринговое авто-4

Еще одна авария утром 28 апреля произошла на проспекте Независимости. Водитель грузовика, двигаясь со стороны улицы Кирилла Туровского в направлении МКАД, врезался в каршеринговый автомобиль, который находился в третьей полосе. От удара легковушка оказалась на встречной. Чудом на пути не оказалось других автомобилей. Пострадавших нет. Обстоятельства аварии выясняются, устанавливается водитель каршерингового авто, который, по-видимому, бросил машину на проезжей части, так как в ней закончилось топливо.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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