Бросил на проезжей части. На Независимости грузовик въехал в стоявшее посреди дороги каршеринговое авто

Новости Беларуси. ДТП на Волгоградской – есть пострадавший. Водитель автомобиля Geely, двигаясь со стороны Кнорина в направлении Логойского тракта, при перестроении не убедился в безопасности и столкнулся с попутным автомобилем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

От удара тот выехал за пределы проезжей части, наехал на бордюрный камень и врезался в металлическое ограждение. Водитель с травмами госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.