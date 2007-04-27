"Бронзовый солдат" перенесен на военное кладбище в Таллинне

В Эстонии в результате ночных беспорядков пострадали более сорока человек. Один - от полученных травм скончался в больнице. В полицейских участках более трёхсот арестованных. Все они - молодые люди в возрасте до 30 лет. Сейчас исторический центр Таллинна напоминает послевоенное время. Разбиты и разграблены витрины магазинов, перевёрнуты автомобили и мусорные баки, с корнем выдернуты дорожные ограждения. Полиция пыталась усмирить демонстрантов, вставших на защиту монумента советскому Воину-освободителю. По решению правительства "Бронзовый солдат" был демонтирован. Решение принято на экстренном заседании правительства и кризисной комиссии в связи с ночными событиями в Таллинне. Памятник перенесен на военное кладбище и находится под охраной полиции.