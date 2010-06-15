British Petroleum могут лишить лицензий на добычу нефти и газа в США

В качестве штрафа за экологическую катастрофу. Нефтяная платформа компании взорвалась в Мексиканском заливе 20 апреля, после чего началась утечка черного золота.По данным американских властей, в воду ежедневно попадает до 19 тысяч баррелей углеводородов. Представители British Petroleum заявляют, что в ближайшее время объемы собираемого топлива возрастут втрое. Впрочем, США не разделяют такого оптимизма и уже попросили у Евросоюза помочь специальным оборудованием.