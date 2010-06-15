Прямой эфир

British Petroleum могут лишить лицензий на добычу нефти и газа в США

15 июня 2010 15:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В качестве штрафа за экологическую катастрофу. Нефтяная платформа компании взорвалась в Мексиканском заливе 20 апреля, после чего началась утечка черного золота.По данным американских властей, в воду ежедневно попадает до 19 тысяч баррелей углеводородов. Представители British Petroleum заявляют, что в ближайшее время объемы собираемого топлива возрастут втрое. Впрочем, США не разделяют такого оптимизма и уже попросили у Евросоюза помочь специальным оборудованием.
# происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Реальное количество погибших в беспорядках на юге Кыргызстана может быть в разы больше официальных данных
15 июня 2010 15:03

Реальное количество погибших в беспорядках на юге Кыргызстана может быть в разы больше официальных данных

16 июня в Кыргызстане объявлено днем траура
15 июня 2010 12:11

16 июня в Кыргызстане объявлено днем траура

15 июня 2010 09:19

Обвал горной породы в китайской провинции Сычуань унес жизни 16 человек