Британский парламент отзывают с каникул из-за массовых беспорядков в стране

Таких решений не принимали с 2002 года.

Премьер-министр страны пообещал вывести на улицы Лондона 16 тысяч полицейских. Ранее жители потребовали направить на улицы армейские части для подавления беспорядков. К настоящему времени полиция задержала более 500 участников беспорядков. Уже сегодня некоторые предстанут перед судом. Один пострадавший сегодня скончался в больнице.

Лондон третьи сутки подряд остается ареной массовых волнений. Уличные беспорядки, стычки молодежных группировок с полицией и мародерство охватывают новые районы. Минувшей ночью погромы были в Бирмингеме, Бристоле и Ливерпуле. Сегодняшние номера британских газет вышли с фотографиями горящего Лондона и тревожными заголовками: «Анархия распространяется», «Схождение в ад» и «Власть толпы», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Беспорядки в Великобритании охватили Бирмингем, Ливерпуль и Бристоль

Беспорядки в Лондоне продолжаются

Убийство полицейским жителя Лондона спровоцировало массовые беспорядки в городе