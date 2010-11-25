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Британские студенты устроили массовые беспорядки в центре Лондона

25 ноября 2010 09:31
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На улицы столицы вышли тысячи учащихся. Недовольство молодёжи вызвано намерениями правительства втрое повысить плату за обучение, а также урезать финансирование вузов.

Мирные акции протестов переросли в столкновения с полицией. Демонстранты пытались прорваться сквозь полицейские кордоны к зданию британского парламента к штаб-квартире либеральных демократов. Ведь лидеры, именно этой партии, обвиняются в нарушении предвыборного обещания не допустить повышения платы в вузах.

Акции протестов также прошли также и в других крупных городах Великобритании. В результате столкновений пострадали 8 человек, из них двое полицейских. Около десятка демонстрантов задержаны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Фотофакт

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