Британские студенты устроили массовые беспорядки в центре Лондона

На улицы столицы вышли тысячи учащихся. Недовольство молодёжи вызвано намерениями правительства втрое повысить плату за обучение, а также урезать финансирование вузов.

Мирные акции протестов переросли в столкновения с полицией. Демонстранты пытались прорваться сквозь полицейские кордоны к зданию британского парламента к штаб-квартире либеральных демократов. Ведь лидеры, именно этой партии, обвиняются в нарушении предвыборного обещания не допустить повышения платы в вузах.

Акции протестов также прошли также и в других крупных городах Великобритании. В результате столкновений пострадали 8 человек, из них двое полицейских. Около десятка демонстрантов задержаны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».