Британские бюрократы отобрали у пожилой женщины собачку

Собака породы джек-рассел терьер, принадлежавшая 72-летней Лиз Хорн, потерялась после охоты на кроликов в окрестностях фермы, где живет пенсионерка. Женщина обыскала территорию фермы и прилегающий к ней лес, а потом обратилась в полицию, ветеринарные службы и местные организации, занимающиеся отловом бродячих собак.

Как выяснилось, собака по кличке Пенни была поймана представителями одной из таких организаций и, несмотря на заявку пенсионерки, отправлена в приемник-распределитель. Представители местных властей утверждают, что это произошло из-за сложностей бюрократического характера: инцидент пришелся на выходные и вовремя распространить информацию о потерянной собаке не получилось.

Животное продержали в питомнике семь дней, а потом отдали новым хозяевам, оформив все соответствующие документы. Новая владелица собаки отказалась возвращать животное, поскольку Пенни ей понравилась, пишет The Daily Mail.