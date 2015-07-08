Британец погиб от удара молнии в палку для селфи

Новости Великобритании. В национальном парке Брекон-Биконс на юге Уэльса во время грозы погибли несколько туристов. Один из мужчин стал жертвой селфи.



На вершину горы забралось сразу несколько человек. Они фотографировали грозу в горах. Молния попала в селфи-палку одного из мужчин. Он скончался на месте.

Спасатель Джеймс Нанн, тренировавшийся в горах в тот день, рассказал BBC, что буря напоминала сцену из фильма.

Джеймс Нанн, спасатель:

Во время подъема мы услышали раскат грома и увидели молнию, которая бьет в вершину горы.



Когда селфи может опасно для жизни. Напомним, минувшей зимой на севере Индии попытка сделать селфи закончилась гибелью студентов.

Молодые люди решили заснять себя на фоне приближающегося поезда.

Этот процесс на видео снимал их друг. Он и попытался предупредить приятелей о том, что состав уже совсем близко, однако те, пытаясь найти выгодный ракурс, не обратили внимания на крики и не успели спрыгнуть вовремя с рельсов.

Прошлым летом аналогичная трагедия произошла в Португалии. Поляки на глазах у своих детей упали со скалы во время попытки сделать селфи.