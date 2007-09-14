Бриллианты на заправочной станции

В Минске задержана группа цыган, которые в нарушение правил торговали золотым изделием.

По сведениям оперативников, браслет со вставками из драгоценных камней обошелся бы покупателю почти в 2 тысячи долларов.

На заправочной станции цыгане не просили, а сами предлагали позолотить ручку. Когда началась операция по задержанию, предприимчивые торговцы золотом попытались скрыться на машине. При попытке остановить автомобиль, один из милиционеров был сбит.

Операция была подготовлена сотрудниками милиции заранее. Покупатель - подставной, деньги - крапленые. Однако как поведут себя преступники и будут ли они вооружены - не знал никто.

Несанкционированный "золотой" бизнес однозначно будет стоить преступникам свободы. Против мужчин уже возбуждено уголовное дело. А оказанное сопротивление еще больше сократит их пребывание на свободе. На сколько - решит суд.